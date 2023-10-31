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Пенсіонери із Дніпра спалили російський Крємль (ФОТО)

Сьогодні 20:44
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Мешканці Дніпра своєрідно відзначили найстрашніше свято року.

Новости Днепра про Пенсіонери із Дніпра спалили російський Крємль (ФОТО)

Як розповіли у міськраді Дніпра, у парку Глоби сьогодні відзначали Хелловін. Учасники “Університету третього віку” влаштували квест “Чаклуємо для перемоги. Спалення Крємля”.

Пани та панянки поважного віку зібралися у парку в тематичних костюмах. На івент прийшли відьми, пірати, привиди, чаклунки та інша міфологічна “нечисть”. Спочатку учасники квесту виконали конкурсні завдання, а потім гуртом підпалили картонний Крємль. 

Дніпряни сподіваються, що цей обряд стане пророчим і символ російського терору колись згорить в реальності. 

Наприкінці свята учасники усі гуртом смакували гарячим чаєм із солодощами.

Новости Днепра про Пенсіонери із Дніпра спалили російський Крємль (ФОТО)

Новости Днепра про Пенсіонери із Дніпра спалили російський Крємль (ФОТО)

Новости Днепра про Пенсіонери із Дніпра спалили російський Крємль (ФОТО)

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Новости Днепра про Пенсіонери із Дніпра спалили російський Крємль (ФОТО)Українська

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