Пенсіонери із Дніпра спалили російський Крємль (ФОТО)

Мешканці Дніпра своєрідно відзначили найстрашніше свято року.

Як розповіли у міськраді Дніпра, у парку Глоби сьогодні відзначали Хелловін. Учасники “Університету третього віку” влаштували квест “Чаклуємо для перемоги. Спалення Крємля”.

Пани та панянки поважного віку зібралися у парку в тематичних костюмах. На івент прийшли відьми, пірати, привиди, чаклунки та інша міфологічна “нечисть”. Спочатку учасники квесту виконали конкурсні завдання, а потім гуртом підпалили картонний Крємль.

Дніпряни сподіваються, що цей обряд стане пророчим і символ російського терору колись згорить в реальності.

Наприкінці свята учасники усі гуртом смакували гарячим чаєм із солодощами.

Читайте також:

Українська

Автор: