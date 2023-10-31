Пенсіонери із Дніпра спалили російський Крємль (ФОТО)

Як розповіли у міськраді Дніпра, у парку Глоби сьогодні відзначали Хелловін. Учасники “Університету третього віку” влаштували квест “Чаклуємо для перемоги. Спалення Крємля”.
Пани та панянки поважного віку зібралися у парку в тематичних костюмах. На івент прийшли відьми, пірати, привиди, чаклунки та інша міфологічна “нечисть”. Спочатку учасники квесту виконали конкурсні завдання, а потім гуртом підпалили картонний Крємль.
Дніпряни сподіваються, що цей обряд стане пророчим і символ російського терору колись згорить в реальності.
Наприкінці свята учасники усі гуртом смакували гарячим чаєм із солодощами.
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