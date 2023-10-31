Пенсионеры из Днепра сожгли российский Кремль (ФОТО)

Жители Днепра своеобразно отметили самый страшный праздник года.

Как рассказали в горсовете Днепра, в парке Глобы сегодня отмечали Хэллоуин. Участники «Университета третьего возраста» устроили квест «Колдуем для победы. Сожжение Кремля».

Дамы и господа почтенного возраста собрались в парке в тематических костюмах. На ивент пришли ведьмы, пираты, привидения, колдуньи и прочая мифологическая «нечисть». Сначала участники квеста выполнили конкурсные задания, а затем вместе подожгли картонный Кремль.

Днепряне надеются, что этот обряд станет пророческим и символ российского террора когда-нибудь сгорит в реальности.

В конце праздника участники все вместе смаковали горячим чаем со сладостями.

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