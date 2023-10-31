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Пенсионеры из Днепра сожгли российский Кремль (ФОТО)

Сегодня 20:44
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Жители Днепра своеобразно отметили самый страшный праздник года.

Новости Днепра про Пенсионеры из Днепра сожгли российский Кремль (ФОТО)

Как рассказали в горсовете Днепра, в парке Глобы сегодня отмечали Хэллоуин. Участники «Университета третьего возраста» устроили квест «Колдуем для победы. Сожжение Кремля».

Дамы и господа почтенного возраста собрались в парке в тематических костюмах. На ивент пришли ведьмы, пираты, привидения, колдуньи и прочая мифологическая «нечисть». Сначала участники квеста выполнили конкурсные задания, а затем вместе подожгли картонный Кремль.

Днепряне надеются, что этот обряд станет пророческим и символ российского террора когда-нибудь сгорит в реальности.

В конце праздника участники все вместе смаковали горячим чаем со сладостями.

Новости Днепра про Пенсионеры из Днепра сожгли российский Кремль (ФОТО)

Новости Днепра про Пенсионеры из Днепра сожгли российский Кремль (ФОТО)

Новости Днепра про Пенсионеры из Днепра сожгли российский Кремль (ФОТО)

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