В Днепре из-за мужчины, уснувшего с сигаретой, чуть не сгорела квартира

На днях в одном из домов из-за непогашенной сигареты произошел пожар. Детали инцидента рассказал медик Днепровской станции экстренной медицинской помощи Виктор Пальчинский.
На единственную экстренную линию поступил вызов о пожаре в одном из домов. На место отправились спасатели и медики. По приезду оказалось, что хозяин дома сидел в кресле и заснул с сигаретой. Мужчина долгое время не чувствовал, что рядом с ним горят вещи. Когда огонь распространился дальше, горожанин проснулся и начал тушить квартиру собственноручно.
Мужчина заснул с сигаретой в кресле, да так крепко, что долго не чувствовал воздействие высокой температуры под «пятой точкой». В результате – термический ожог 2 и 3 степеней бедер, ягодиц, промежности, половых органов. Когда «пришел в себя» пытался потушить пожар и получил ожог верхних дыхательных путей, — комментирует врач.
Пострадавшего с ожогами забрали в больницу, а спасатели потушили пожар.
В настоящее время мужчина под наблюдением врачей в профильном медучреждении.
Уважаемые граждане, будьте бдительны! Строго соблюдайте правила безопасности! Огонь не жалеет никого, а медики не всесильны, помните об этом! Взрослый человек должен быть ответственным за свои действия, лучше, когда работает мозг и есть возможность заранее предсказать последствия! – комментирует событие Виктор.
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