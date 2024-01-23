У Дніпрі через чоловіка, який заснув з цигаркою, ледь не згоріла квартира

У Дніпрі чоловік, який заснув з цигаркою, прокинувся у квартирі охопленій вогнем.

Днями в одному із будинків через непогашену сигарету сталася пожежа. Деталі інциденту розповів медик Дніпровської станції екстреної медичної допомоги Віктор Пальчинський.

На єдину екстрену лінію надійшов виклик про пожежу в одному із будинків. На місце відправилися рятувальники та медики. По приїзду виявилося, що господар помешкання сидів у кріслі та заснув з цигаркою. Чоловік тривалий час не відчував, що поруч з ним горять речі. Коли вогонь розповсюдився далі, містянин прокинувся та почав гасити квартиру власноруч.

Чоловік заснув із цигаркою в кріслі, та так міцно, що тривалий час не відчував дію високої температури під “пʼятою точкою”. У результаті – термічний опік 2 та 3 ступенів стегон, сідниць, промежини, статевих органів. Коли “прийшов до тями” намагався загасити пожежу і отримав опік верхніх дихальних шляхів, – коментує лікар. Постраждалого з опіками забрали до лікарні, а рятувальники загасили пожежу.

Наразі чоловік під наглядом лікарів у профільному медзакладі.

Шановні громадяни, будьте пильні! Суворо дотримуйтесь правил безпеки! Вогонь не шкодує нікого, а медики не всесильні, памʼятайте про це! Доросла людина має бути відповідальною за свої дії, краще, коли працює мозок і є можливість наперед передбачити наслідки! – коментує подію Віктор.

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