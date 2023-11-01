У кишені була передсмертна записка: на Дніпропетровщині 85-річний чоловік загинув під колесами потяга

Трагедія сталася у понеділок, 30 жовтня, на станції "Верхівцеве — Кам’янське вантажне".

Там під час руху вантажний потяг збив 85-річного чоловіка. Від отриманих травм він помер.

Про це повідомляє “Інформатор“.

Зазначається, що у кишені одягу пенсіонера була передсмертна записка, в якій він просив не карати машиніста через його смерть.

У поліції цю інформацію підтвердили. Усі обставини події встановлюють.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 77-річна жінка вийшла з трамвая і потрапила під колеса вантажівки.

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