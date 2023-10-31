На Днепропетровщине в конце октября зафиксировали нашествие змей

Люди все чаще замечают змей, в частности гадюк, которые, несмотря на похолодание, не спешат прятаться на зимовку, а ползают в степях и иногда вблизи человеческих домов.
Одну из гадюк заметила Таиса и поделилась своей находкой в сообществе «Животный мир Украины».
По словам женщины, 35-сантиметровая степная змея лениво ползала в траве. Таиса говорит, что однажды похожая змея укусила ее собаку, поэтому животное пришлось довольно долго лечить от последствий яда.
В то же время люди переживают за пресмыкающегося, ведь скоро наступит холод и гадюка может замерзнуть до смерти.
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