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На Дніпропетровщині наприкінці жовтня зафіксували нашестя змій

Сьогодні 20:07
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Наприкінці жовтня мешканці Дніпропетровщини масово помічають гадюк.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині наприкінці жовтня зафіксували нашестя змій

фото умовне

Люди все частіше помічають змій, а зокрема гадюк, які попри похолодання не поспішають ховатися на зимівлю, а повзають у степах та іноді поблизу людських домівок. 

Одну із гадюк помітила пані Таїса та поділилася своєю знахідкою у спільноті “Тваринний світ України”. 

За словами жінки, 35-сантиметрова степова гадюка ліниво повзала у траві. Таїса каже, що одного разу схожа змія вкусила її собаку, через що тварину довелося досить довго лікувати від наслідків отрути. 

Водночас люди переживають за плазуна, адже скоро настане холод і гадюка може замернути до смерті.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині наприкінці жовтня зафіксували нашестя змійУкраїнська

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