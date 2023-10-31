На Дніпропетровщині наприкінці жовтня зафіксували нашестя змій

Наприкінці жовтня мешканці Дніпропетровщини масово помічають гадюк.

Люди все частіше помічають змій, а зокрема гадюк, які попри похолодання не поспішають ховатися на зимівлю, а повзають у степах та іноді поблизу людських домівок.

Одну із гадюк помітила пані Таїса та поділилася своєю знахідкою у спільноті “Тваринний світ України”.

За словами жінки, 35-сантиметрова степова гадюка ліниво повзала у траві. Таїса каже, що одного разу схожа змія вкусила її собаку, через що тварину довелося досить довго лікувати від наслідків отрути.

Водночас люди переживають за плазуна, адже скоро настане холод і гадюка може замернути до смерті.

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