Присмотритесь к фото: на Днепропетровщине полиция разыскивает 39-летнего мужчину

Нужна ваша помощь!

Полиция Кривого Рога разыскивает 39-летнего Олега Позигуна.

Известно, что 19 октября мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темные, темные глаза, нос прямой, губы тонкие.

Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (067) 568 90 99 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре больше недели разыскивают без вести пропавшего 74-летнего мужчину.

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