У Дніпрі за гроші організовують підпільні тури за грибами

У Дніпрі ігнорують заборону на відвідування лісів

Прихильники тихого полювання наразі не можуть насолодитися своїм улюбленим хобі, адже на території Дніпропетровщини заборонене відвідування лісів. Втім, у Дніпрі, народній столиці бізнесу, вигадали неординарну послугу – організовані поїздки до лісу. Про це повідомляє ДніпроТБ.

За 250 гривень усіх охочих піти по гриби відвезуть у будь-який ліс на Дніпропетровщині. Поїздки відбуваються чотири рази на тиждень. Зазвичай, туристи відправляються до Царичанського лісництва.

Зранку всіх охочих збирають на зупинках по всьому Дніпру та відправляють Бабайківського лісу. Дорога займає годину.

Заборона на відвідування лісів діє з 25 березня 2022 року, втім мало хто прислухається до рекомендацій військової адміністрації. А позаяк чітко визначеного покарання за похід до лісу немає, то люди ризикують та відправляють у зелені зони по гриби.

Крім групи туристів, які приїхали до лісу на комерційній основі, між деревами бродить багато “одинаків-поціновувачів” тихого полювання.

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