Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі за гроші організовують підпільні тури за грибами

Сьогодні 11:24
просмотров

У Дніпрі ігнорують заборону на відвідування лісів

Новости Днепра про У Дніпрі за гроші організовують підпільні тури за грибами

Прихильники тихого полювання наразі не можуть насолодитися своїм улюбленим хобі, адже на території Дніпропетровщини заборонене відвідування лісів. Втім, у Дніпрі, народній столиці бізнесу, вигадали неординарну послугу – організовані поїздки до лісу. Про це повідомляє ДніпроТБ.

За 250 гривень усіх охочих піти по гриби відвезуть у будь-який ліс на Дніпропетровщині. Поїздки відбуваються чотири рази на тиждень. Зазвичай, туристи відправляються до Царичанського лісництва. 

Зранку всіх охочих збирають на зупинках по всьому Дніпру та відправляють Бабайківського лісу. Дорога займає годину. 

Заборона на відвідування лісів діє з 25 березня 2022 року, втім мало хто прислухається до рекомендацій військової адміністрації. А позаяк чітко визначеного покарання за похід до лісу немає, то люди ризикують та відправляють у зелені зони по гриби. 

Крім групи туристів, які приїхали до лісу на комерційній основі, між деревами бродить багато “одинаків-поціновувачів” тихого полювання. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі за гроші організовують підпільні тури за грибамиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі за гроші організовують підпільні тури за грибамиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині переправляли “ухилянтів” за кордон під виглядом волонтерів
Новини Дніпра
Сьогодні 10:32
На Дніпропетровщині переправляли “ухилянтів” за кордон під виглядом волонтерів

Схема діяла по всій Україні.

Збирається величезний затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті фура і легковик не поділили дорогу
Новини Дніпра
Сьогодні 08:50
Збирається величезний затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті фура і легковик не поділили дорогу

Будьте уважні!

Посеред Дніпра помітили “птеродактиля” (ФОТО)
Новини Дніпра
Вчора 22:08
Посеред Дніпра помітили “птеродактиля” (ФОТО)

Птицю помітили прямісінько посеред річки.

У Дніпрі ще не відгуляли Гелловін, а вже приготувалися до новорічних свят (ФОТО)
Новини Дніпра
Вчора 21:30
У Дніпрі ще не відгуляли Гелловін, а вже приготувалися до новорічних свят (ФОТО)

Новорічна атмосфера панує на Січеславській Набережній.

Наверх