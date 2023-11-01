У Дніпрі з будівлі господарського суду евакуйовували людей: що сталося

З будівлі суду вивели 200 чоловік.

У вівторок, 31 жовтня, у Дніпрі невідомі повідомили про замінування будівлі господарського суду. Лист з погрозами надійшов на електронну пошту приймальні суду.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці з будівлі евакуювали 200 осіб та провели візуальний огляд приміщення.

Під час перевірки жодних вибухових предметів не було знайдено. Інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, не чіпайте їх, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “замінували” всі навчальні заклади та вокзали: перевірили 275 об’єктів.

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