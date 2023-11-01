Росіяни вгатили по Нікополю дроном-камікадзе: є загибла та поранені

Окупанти знову атакували Дніпропетровщину.

Уранці вони вгатили по Нікополю дроном-камікадзе.

На жаль, загинула 59-річна жінка. Ще четверо людей постраждали – це жінки 26, 52 та 62 років, а також – 73-річний чоловік.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, у місті пошкоджене приватне підприємство.

Уся інформація наразі уточнюється.

Будь-ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!

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