Росіяни вгатили по Нікополю дроном-камікадзе: є загибла та поранені

Уранці вони вгатили по Нікополю дроном-камікадзе.
На жаль, загинула 59-річна жінка. Ще четверо людей постраждали – це жінки 26, 52 та 62 років, а також – 73-річний чоловік.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, у місті пошкоджене приватне підприємство.
Уся інформація наразі уточнюється.
Будь-ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!
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