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  • Збирається величезний затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті фура і легковик не поділили дорогу

Збирається величезний затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті фура і легковик не поділили дорогу

Сьогодні 08:50
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Будьте уважні!

Новости Днепра про Збирається величезний затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті фура і легковик не поділили дорогу

Сьогодні, 1 листопада, у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася аварія – там під час повороту вантажівка зачепила легковик.

Про це повідомляє Ситуаційний центр.

Попередньо, ніхто не постраждав.

На цій ділянці дороги збирається величезний затор – затримуватися може і громадський транспорт.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на підприємстві у Нікополі під час роботи серйозно травмувалася працівниця: що відомо.

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Новости Днепра про Збирається величезний затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті фура і легковик не поділили дорогуУкраїнська Новости Днепра про Збирається величезний затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті фура і легковик не поділили дорогуРусский

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