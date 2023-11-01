Збирається величезний затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті фура і легковик не поділили дорогу

Сьогодні, 1 листопада, у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася аварія – там під час повороту вантажівка зачепила легковик.
Про це повідомляє Ситуаційний центр.
Попередньо, ніхто не постраждав.
На цій ділянці дороги збирається величезний затор – затримуватися може і громадський транспорт.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на підприємстві у Нікополі під час роботи серйозно травмувалася працівниця: що відомо.
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