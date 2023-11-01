Собирается огромная пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте фура и легковушка не поделили дорогу

Сегодня, 1 ноября, в Днепре на Слобожанском проспекте произошла авария – там во время поворота грузовик задел легковушку.
Об этом сообщает Ситуационный центр.
Предварительно, никто не пострадал.
На этом участке дороги собирается огромная пробка – задерживаться может и общественный транспорт.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что на предприятии в Никополе при работе серьезно травмировалась работница: что известно.
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