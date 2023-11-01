Заряджайте все: сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла (АДРЕСИ)

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Сьогодні, 1 листопада, у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Дмитра Кедріна: 36, 40, 40-А, 42, 44-А;

вул. Робоча: 79-89 (непарні), 166;

вул. Театральна: 1, 2, 4-А, 6;

вул. Зоологічна: 29, 30;

вул. Мирна: 29;

вул. Серпнева: 1-А;

вул. Чорноморська: 1, 2-Б, 3-7, 8-А, 9-20, 21-А, 22-24, 26, 27, 29;

вул. Шпакова: 1, 2-А, 3-А, 4-11, 13, 14, 15-А, 16-20, 21-А, 22-28 (парні), 30-А.

Крім того, приватна енергопостачальна компанія ДТЕК також планує проведення ремонтних робіт на своїм мережах, тому 1 листопада орієнтовно з 8:00 до 19:00 буде припинено електропостачання:

вул. Вітчизняна, 93, 95;

вул. Андрія Розумовського, 1-12, 14-28 (парні);

вул. Бетховена, 31, 32-44, 46-56 (парні), 62-А, 71;

вул. Дружня, 37-Д, 42, 44, 45-53, 55;

вул. Лозова, 1-18;

вул. Ризька, 3-А, 18;

вул. Петра Бикова, 39-К;

вул. Спартака, 59, 76;

вул. Мольєра, 43-156 (частково);

вул. Араратська, 113-180 (частково);

вул. Василя Макуха, 94-157 (частково);

вул. Кривоноса, 142-197 (частково);

вул. Травнева, 66-96 (частково);

вул. Вознесенська, 13, 13-А, 15, 16-21, 24;

вул. Дарвіна, 22;

вул. Свєтлова, 28-30, 31, 33, 35;

вул. Січових Стрільців, 35-60 (частково);

вул. Вартових Неба, 33, 38;

вул. Михайла Грушевського, 26, 29-53 (частково);

вул. Велика Діївська, 4-24 (частково), 210-216 (парні), 217-219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 239;

бульвару Рубіновий, 6-12 (парні);

вул. Івана Акінфієва, 1, 2, 9, 11, 14, 15;

вул. Яворницького, 6;

пров. Яворницького, 6;

вул. Мусліма Магомаєва, 2, 5;

вул. Набережна Перемоги, 82, 86, 143, 145, 147, 149, 222;

вул. Мандриківська, 143, 145, 147, 149;

вул. Героїв Крут, 5, 15, 17;

вул. Сімферопольська, 59;

вул. Спаська, 1-9, 31;

вул. Архітектора Олега Петрова, 2, 4;

просп. Гагаріна, 29;

узв. Печерський, 25-Б;

вул. Володимира Антоновича, 4, 6, 8;

просп. Лесі Українки, 17-Г;

просп. Олександра Поля, 11, 13;

вул. Мечникова, 14;

туп. Червона Балка, 2, 3, 5, 9, 14, 23, 24, 26-31, 34-40, 42;

туп. Крута Балка, 33;

пров. Крута Балка, 1, 3, 5-А, 6, 7, 9, 9-А, 11, 13-А, 15, 17, 19;

вул. Крута Балка, 1, 3, 3-А, 4-7, 9, 13, 13-А, 15, 17, 19-Б, 21, 24-26, 28-31, 33, 33-Б, 34-Б, 34-В, 36, 36-А, 38, 38, 40, 40-А, 42;

вул. Хортицька, 1-8, 10-36, 38, 40, 42, 44, 44/1;

вул. Станична, 58, 71-74, 76, 78-82, 84, 85;

вул. Олега Кошового, 2, 10, 10-А, 10-Б;

вул. Обсерваторна, 1-51, 53-58, 60, 62-70, 72-92 (парні);

вул. Марії Заньковецької, 1-2, 7, 8, 10, 12, 19, 19-А, 61, 63;

вул. Джерельна, 3-9, 11, 13, 15, 17;

вул. Горяна, 7-Б, 7-В, 71, 73, 77, 79, 81;

вул. Героїв Рятувальників, 61;

ж/м Червоний Камінь, 3;

пров. Крамського, 1-3, 5-9, 11-21, 24-36, 40, 44-70 (парні), 76;

вул. Ізюмська, 53-87 (частково), 118, 120;

пров. Квітковий, 44, 44-А, 59, 61-95 (частково);

вул. Назарія Яремчука, 1-8, 10, 11, 13-39, 41-44, 46-76; (парні);

пров. Базавлуцький, 1, 3, 3-А, 4, 6, 7, 7-А, 9, 10, 12, 15-26;

узв. Близнюківський, 122, 140, 141, 143, 158, 160;

вул. Епіка, 1-25, 27, 29, 31;

пров. Моторний, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15-24, 26-36 (парні).

Підготуйтеся!

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