Придивіться до фото: на Дніпропетровщині поліція розшукує 39-річного чоловіка

Поліція Кривого Рогу розшукує 39-річного Олега Позігуна.
Відомо, що 19 жовтня чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 185 см, худорлявої статури, волосся темне, темні очі, ніс прямий, губи тонкі.
Якщо ви бачили цього чоловіка або вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: (067) 568 90 99 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі понад тиждень розшукують безвісти зниклого 74-річного чоловіка.
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