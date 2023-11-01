Придивіться до фото: на Дніпропетровщині поліція розшукує 39-річного чоловіка

Потрібна ваша допомога!

Поліція Кривого Рогу розшукує 39-річного Олега Позігуна.

Відомо, що 19 жовтня чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 185 см, худорлявої статури, волосся темне, темні очі, ніс прямий, губи тонкі.

Якщо ви бачили цього чоловіка або вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: (067) 568 90 99 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі понад тиждень розшукують безвісти зниклого 74-річного чоловіка.

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