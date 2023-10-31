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  • На підприємстві у Нікополі під час роботи серйозно травмувалася працівниця: що відомо

На підприємстві у Нікополі під час роботи серйозно травмувалася працівниця: що відомо

Сьогодні 16:53
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У Нікополі працівниця підприємства травмувалася під час роботи. 

Новости Днепра про На підприємстві у Нікополі під час роботи серйозно травмувалася працівниця: що відомо

Про це повідомила працівниця станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко. 

За словами медикині, 30 жовтня на одному з підприємств міста сталася виробнича травма. Жінка-працівниця отримала електротравму під час роботи з електричним обладнанням. Наслідок – опіки обличчя та верхньої кінцівки, інші скарги, пов’язані з ураженням електричним струмом.

Після надання медичної допомоги на місці, пацієнтку ушпиталили в Нікопольську міську лікарню для лікування та подальшого нагляду.
 
На жаль, ураження електричним струмом може мати і серйозні відстрочені наслідки для постраждалої людини, – зазначила медикиня.
 

Новости Днепра про На підприємстві у Нікополі під час роботи серйозно травмувалася працівниця: що відомо

Нагадаємо, під Дніпром з річки дістали потопельника, який був в 2 метрах від берега.

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