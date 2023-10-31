На підприємстві у Нікополі під час роботи серйозно травмувалася працівниця: що відомо

Про це повідомила працівниця станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко.
За словами медикині, 30 жовтня на одному з підприємств міста сталася виробнича травма. Жінка-працівниця отримала електротравму під час роботи з електричним обладнанням. Наслідок – опіки обличчя та верхньої кінцівки, інші скарги, пов’язані з ураженням електричним струмом.
На жаль, ураження електричним струмом може мати і серйозні відстрочені наслідки для постраждалої людини, – зазначила медикиня.
Нагадаємо, під Дніпром з річки дістали потопельника, який був в 2 метрах від берега.
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