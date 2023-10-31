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Під Дніпром з річки дістали потопельника: був в 2 метрах від берега

Сьогодні 13:19
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Усі обставини смерті чоловіка будуть з'ясовувати правоохоронці.

Новости Днепра про Під Дніпром з річки дістали потопельника: був в 2 метрах від берега

Сьогодні, 31 жовтня, о 10:23 на лінію «101» зателефонували поліцейські. Вони повідомили, що у Підгородньому у річці Кільчень в 2 метрах від берега знаходиться тіло людини.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно прибули рятувальники. За допомогою спецобладнання вони дістали потопельника, орієнтовно 50 років, та передали його працівникам Національної поліції.

Усі обставини смерті чоловіка будуть з’ясовувати правоохоронці. 

До місця виклику залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Старомостовій площі у трамваї помер чоловік: коментар поліції.

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