Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі багато мешканців залишилися без води: причина та коли її повернуть

У Дніпрі багато мешканців залишилися без води: причина та коли її повернуть

Сьогодні 14:09
просмотров

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі багато мешканців залишилися без води: причина та коли її повернуть

Сьогодні, 31 жовтня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Отже, припинено водопостачання:

  • вул. Тиха,
  • вул. Симеїзька,
  • вул. І. Пулюя,
  • вул. Глухівська,
  • вул. Кравченка,
  • вул. Канівська,
  • вул. Динника,
  • вул. Самарчуцька,
  • вул. Приміська,
  • вул. Самарська,
  • вул. Собінова,
  • вул. Подєбрадська,
  • вул. Прапорна,
  • вул. Тимчасова,
  • вул. Юрʼївська,
  • вул. Магнітна,
  • вул. Шостинська,
  • вул. Запорізька,
  • вул. Гірничорудна.
  • вул. Ярової,
  • вул. Староігренська,
  • вул. Ярославни,
  • вул. Радіальна,
  • просп. П. Калнишевського,29-61.
  • вул. Гаріна,
  • вул. Гайсинська,
  • вул. Словʼянська,
  • вул. Дорожна,
  • вул. Камська,
  • вул. Миру,
  • вул. Єреванська,
  • вул. Радісна,
  • вул. Генерала Капустянсього,
  • вул. Новорічна,
  • лікарні Космічна (усі медичні заклади у цьому районі).

Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання вул. Міського Лісу, 49, 51. 

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в листопаді не буде газу: адреси.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі багато мешканців залишилися без води: причина та коли її повернутьУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі біля “Мост-сіті” раптово помер чоловік: що кажуть у поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 14:25
У Дніпрі біля “Мост-сіті” раптово помер чоловік: що кажуть у поліції

Причину смерті встановлюють.

У двох великих містах Дніпропетровщині визначилися, коли почнуть опалювальний сезон
Новини Дніпра
Сьогодні 14:05
У двох великих містах Дніпропетровщині визначилися, коли почнуть опалювальний сезон

У Кам'янському та Жовтих Водах оголосили про старт опалювального сезону.

Під Дніпром з річки дістали потопельника: був в 2 метрах від берега
Новини Дніпра
Сьогодні 13:19
Під Дніпром з річки дістали потопельника: був в 2 метрах від берега

Усі обставини смерті чоловіка будуть з'ясовувати правоохоронці.

На Дніпропетровщині штабіст військової частини незаконно нарахував собі 3,5 млн “бойових”
Новини Дніпра
Сьогодні 13:10
На Дніпропетровщині штабіст військової частини незаконно нарахував собі 3,5 млн “бойових”

Посадовець військової частини на Дніпропетровщині присвоїв собі кілька мільйонів "бойових".

Наверх