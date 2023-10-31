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Новини У Дніпрі багато мешканців залишилися без води: причина та коли її повернуть
У Дніпрі багато мешканців залишилися без води: причина та коли її повернуть
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Сьогодні, 31 жовтня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.
Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Отже, припинено водопостачання:
вул. Тиха,
вул. Симеїзька,
вул. І. Пулюя,
вул. Глухівська,
вул. Кравченка,
вул. Канівська,
вул. Динника,
вул. Самарчуцька,
вул. Приміська,
вул. Самарська,
вул. Собінова,
вул. Подєбрадська,
вул. Прапорна,
вул. Тимчасова,
вул. Юрʼївська,
вул. Магнітна,
вул. Шостинська,
вул. Запорізька,
вул. Гірничорудна.
вул. Ярової,
вул. Староігренська,
вул. Ярославни,
вул. Радіальна,
просп. П. Калнишевського,29-61.
вул. Гаріна,
вул. Гайсинська,
вул. Словʼянська,
вул. Дорожна,
вул. Камська,
вул. Миру,
вул. Єреванська,
вул. Радісна,
вул. Генерала Капустянсього,
вул. Новорічна,
лікарні Космічна (усі медичні заклади у цьому районі).
Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання вул. Міського Лісу, 49, 51.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
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