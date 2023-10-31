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  • На предприятии в Никополе при работе серьезно травмировалась работница: что известно

На предприятии в Никополе при работе серьезно травмировалась работница: что известно

Сегодня 16:53
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В Никополе работник предприятия травмировался во время работы.

Новости Днепра про На предприятии в Никополе при работе серьезно травмировалась работница: что известно

Об этом сообщила работница станции экстренной медицинской помощи Валентина Марченко.

По словам медика, 30 октября на одном из предприятий города произошла производственная травма. Женщина-работница получила электротравму во время работы с электрическим оборудованием. Следствие – ожоги лица и верхней конечности, другие жалобы, связанные с поражением электрическим током.

После оказания медицинской помощи на месте, пациентку госпитализировали в Никопольскую городскую больницу для лечения и последующего наблюдения.

К сожалению, поражение электрическим током может иметь серьезные отсроченные последствия для пострадавшего человека, — отметила медикиня.

Новости Днепра про На предприятии в Никополе при работе серьезно травмировалась работница: что известно

Напомним, под Днепром из реки достали утопленника, который был в 2 метрах от берега.

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