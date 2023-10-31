На предприятии в Никополе при работе серьезно травмировалась работница: что известно

В Никополе работник предприятия травмировался во время работы.

Об этом сообщила работница станции экстренной медицинской помощи Валентина Марченко.

По словам медика, 30 октября на одном из предприятий города произошла производственная травма. Женщина-работница получила электротравму во время работы с электрическим оборудованием. Следствие – ожоги лица и верхней конечности, другие жалобы, связанные с поражением электрическим током.

После оказания медицинской помощи на месте, пациентку госпитализировали в Никопольскую городскую больницу для лечения и последующего наблюдения.

К сожалению, поражение электрическим током может иметь серьезные отсроченные последствия для пострадавшего человека, — отметила медикиня.

Напомним, под Днепром из реки достали утопленника, который был в 2 метрах от берега.

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