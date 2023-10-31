На предприятии в Никополе при работе серьезно травмировалась работница: что известно

Об этом сообщила работница станции экстренной медицинской помощи Валентина Марченко.
По словам медика, 30 октября на одном из предприятий города произошла производственная травма. Женщина-работница получила электротравму во время работы с электрическим оборудованием. Следствие – ожоги лица и верхней конечности, другие жалобы, связанные с поражением электрическим током.
После оказания медицинской помощи на месте, пациентку госпитализировали в Никопольскую городскую больницу для лечения и последующего наблюдения.
К сожалению, поражение электрическим током может иметь серьезные отсроченные последствия для пострадавшего человека, — отметила медикиня.
Напомним, под Днепром из реки достали утопленника, который был в 2 метрах от берега.
Читайте также:
Автор:
"Дія" поздравила украинцев с Хэллоуином сообщением якобы от ТЦК.
Трамвай в Днепре завершит работу раньше.
Хеллоуин ежегодно отмечается в ночь 31 октября. Ранее это был…
Аэропорт в Днепре заберут у бизнесмена Игоря Коломойского.
"Дія" поздравила украинцев с Хэллоуином сообщением якобы от ТЦК.
Трамвай в Днепре завершит работу раньше.
Хеллоуин ежегодно отмечается в ночь 31 октября. Ранее это был праздник древних кельтов и означал он сбор урожая. Также в этот день чтили память предков. Согласно легендам, в это время на землю возвращались души умерших и разная нечисть, а жившие…
Аэропорт в Днепре заберут у бизнесмена Игоря Коломойского.
В Днепре задержали директора кладбища за продажу мест для захоронений.
22 октября возле одного из магазинов в Пятихатках произошла стрельба.
По Днепру катается микроавтобус с шаурмой.
Причину смерти устанавливают.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В Каменском и Желтых Водах объявили о старте отопительного сезона.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!