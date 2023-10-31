У Дніпрі біля “Мост-сіті” раптово помер чоловік: що кажуть у поліції

Сьогодні, 31 жовтня, біля ТРК “Мост-сіті” раптово помер чоловік.
Як повідомляють очевидці, перехожий просто впав посеред вулиці та помер.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту у поліцію.
Журналісту dnepr.info повідомили, що, попередньо, на тілі чоловіка не було тілесних ушкоджень, причину його смерті будуть встановлювати судмедексперти.
Нагадаємо, раніше ми писали, що під Дніпром з річки дістали потопельника: був в 2 метрах від берега.
Читайте також:
Автор:
Зробіть вдома запаси питної та технічної води!
У Кам'янському та Жовтих Водах оголосили про старт опалювального сезону.
Усі обставини смерті чоловіка будуть з'ясовувати правоохоронці.
Посадовець військової частини на Дніпропетровщині присвоїв собі кілька мільйонів "бойових".