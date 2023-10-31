У Дніпрі біля “Мост-сіті” раптово помер чоловік: що кажуть у поліції

Причину смерті встановлюють.

Сьогодні, 31 жовтня, біля ТРК “Мост-сіті” раптово помер чоловік.

Як повідомляють очевидці, перехожий просто впав посеред вулиці та помер.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту у поліцію.

Журналісту dnepr.info повідомили, що, попередньо, на тілі чоловіка не було тілесних ушкоджень, причину його смерті будуть встановлювати судмедексперти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під Дніпром з річки дістали потопельника: був в 2 метрах від берега.

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