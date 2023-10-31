Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі біля “Мост-сіті” раптово помер чоловік: що кажуть у поліції

Сьогодні 14:25
просмотров

Причину смерті встановлюють.

Новости Днепра про У Дніпрі біля

Сьогодні, 31 жовтня, біля ТРК “Мост-сіті” раптово помер чоловік.

Як повідомляють очевидці, перехожий просто впав посеред вулиці та помер.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту у поліцію.

Журналісту dnepr.info повідомили, що, попередньо, на тілі чоловіка не було тілесних ушкоджень, причину його смерті будуть встановлювати судмедексперти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під Дніпром з річки дістали потопельника: був в 2 метрах від берега.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі біля Українська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі багато мешканців залишилися без води: причина та коли її повернуть
Новини Дніпра
Сьогодні 14:09
У Дніпрі багато мешканців залишилися без води: причина та коли її повернуть

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

У двох великих містах Дніпропетровщині визначилися, коли почнуть опалювальний сезон
Новини Дніпра
Сьогодні 14:05
У двох великих містах Дніпропетровщині визначилися, коли почнуть опалювальний сезон

У Кам'янському та Жовтих Водах оголосили про старт опалювального сезону.

Під Дніпром з річки дістали потопельника: був в 2 метрах від берега
Новини Дніпра
Сьогодні 13:19
Під Дніпром з річки дістали потопельника: був в 2 метрах від берега

Усі обставини смерті чоловіка будуть з'ясовувати правоохоронці.

На Дніпропетровщині штабіст військової частини незаконно нарахував собі 3,5 млн “бойових”
Новини Дніпра
Сьогодні 13:10
На Дніпропетровщині штабіст військової частини незаконно нарахував собі 3,5 млн “бойових”

Посадовець військової частини на Дніпропетровщині присвоїв собі кілька мільйонів "бойових".

Наверх