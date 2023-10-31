На Дніпропетровщині зупинилося важливе містоутворююче підприємство: які причини

У Марганці зупинилося важливе для міста підприємство.

АТ “Марганецький ГЗК” призупинило видобуток та переробку сирої марганцевої руди. Наразі робітники у простої, тільки декілька бригад виходять на роботу, займаючись відновлювально-ремонтними роботами.

Про це пише пресслужба підприємства.

Перша причина зупинки ГЗК – зруйнування Каховської ГЕС:

Насамперед військова агресія з боку російської федерації, яка «базується» на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра, адже дії окупантів призвели до втрати води в Каховському водосховищі, через що неможливо поповнити запаси технічних резервуарів води, яка використовується для збагачення сирої марганцевої руди Грушівською збагачувальною фабрикою.

Друга причина – постійні обстріли, від яких страждає підприємство протягом двох років.

«Згідно з даними, ворожі обстріли, які фіксуються поліцією міста, пошкодили комунікації, будівлі та споруди цехів підприємства. На жаль, для відновлення інфраструктури комбінату треба дуже багато часу, фінансів та сил, і поки окупанти перебувають на лівому березі Дніпра, ці дії виконувати неможливо. Найбільше через артилерійські обстріли постраждала Грушівська збагачувальна фабрика, оскільки за декілька обстрілів вона отримала значні пошкодження. Там частково пошкоджене перекриття на корпусі приймання руди ГЗФ-1, де, до речі, два роки тому проведено капітальний ремонт, а також на 90% зруйновано віконні отвори».

Також відключене газове та мазутне опалення по всьому проммайданчику та шахтах комбінату, тому що опалювати цими видами палива вкрай ризиковано в умовах війни.

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