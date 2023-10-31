На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибух: працювала ППО

На Дніпропетровщині під час тривоги, яка тривала з 11:07 до 11:13, чули вибух.

Як з’ясувалося, це була робота ППО – у Криворізькому районі оборонці неба приземлили ворожий безпілотник.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Наша ППО – сила. У Криворізькому районі оборонці неба приземлили ворожий безпілотник. Дякую за влучну роботу! – написав він.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зранку лунали вибухи: що це було.

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