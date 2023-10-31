У Кривому Розі стажер обікрав суші-бар: як його покарали

Уночі 30 серпня у Кривому Розі обікрали суші-бар - з сейфу закладу вкрали 9 500 гривень.

Як з’ясувалося пізніше, зробив це стажер. Під час свого стажування хлопець помітив, де ховають ключі від сейфа. А потім вирішив викрасти звідти гроші.

За допомогою відеокамер вдалося встановити зловмисника. У ході досудового розслідування стажер повернув украдені гроші та щиро розкаявся.

24 жовтня районний суд Кривого Рогу визнав громадянина винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Але відповідно до ст. 75 КК України його звільнили від відбування призначеного судом покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік 6 місяців.

Джерело: “Кривий Ріг LIFE”.

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