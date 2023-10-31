У Кривому Розі стажер обікрав суші-бар: як його покарали

Як з’ясувалося пізніше, зробив це стажер. Під час свого стажування хлопець помітив, де ховають ключі від сейфа. А потім вирішив викрасти звідти гроші.
За допомогою відеокамер вдалося встановити зловмисника. У ході досудового розслідування стажер повернув украдені гроші та щиро розкаявся.
24 жовтня районний суд Кривого Рогу визнав громадянина винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Але відповідно до ст. 75 КК України його звільнили від відбування призначеного судом покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік 6 місяців.
Джерело: “Кривий Ріг LIFE”.
Читайте також:
Автор:
У Павлограді та районі зранку чули вибухи.
У Марганці зупинилося важливе для міста підприємство.
Уже завтра - 1 листопада!
Придивіться уважно до фото!