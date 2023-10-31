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В Кривом Роге стажер обворовал суши-бар: как его наказали

Сегодня 10:52
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Ночью 30 августа в Кривом Роге обворовали суши-бар – из сейфа заведения украли 9 500 гривен.
Новости Днепра про В Кривом Роге стажер обворовал суши-бар: как его наказали

Фото условное.

Как выяснилось позже, сделал это стажер. Во время своей стажировки парень заметил, где прячут ключи от сейфа. А потом решил украсть оттуда деньги.

С помощью видеокамер удалось установить злоумышленника. В ходе досудебного расследования стажер вернул украденные деньги и искренне раскаялся.

24 октября районный суд Кривого Рога признал гражданина виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Но согласно ст. 75 УК Украины его освободили от отбывания назначенного судом наказания с испытанием 1 год 6 месяцев.

Источник: «Кривой Рог LIFE».

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Новости Днепра про В Кривом Роге стажер обворовал суши-бар: как его наказалиУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге стажер обворовал суши-бар: как его наказалиРусский

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