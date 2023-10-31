На Дніпропетровщині зранку лунали вибухи: що це було

У Павлограді та районі зранку чули вибухи.

Зранку 31 жовтня павлоградці чули звуки вибухів. Як запевнили у міськраді Павлограда, це були контрольовані планові промислові вибухи. Тож не варто хвилюватися.

Шановні павлоградці!

Просимо зберігати спокій. У деяких районах міста може бути чутно гучні звуки.

З 08:54 проводяться промислові роботи, – йдеться у повідомленні.

upd: О 11:10 у Кривому Розі після оголошення тривоги теж чули вибухи, але офіційної інформації щодо цього наразі немає.

Читайте також:

Українська

Автор: