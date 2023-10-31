На Дніпропетровщині зранку лунали вибухи: що це було

Зранку 31 жовтня павлоградці чули звуки вибухів. Як запевнили у міськраді Павлограда, це були контрольовані планові промислові вибухи. Тож не варто хвилюватися.
Шановні павлоградці!
Просимо зберігати спокій. У деяких районах міста може бути чутно гучні звуки.
З 08:54 проводяться промислові роботи, – йдеться у повідомленні.
upd: О 11:10 у Кривому Розі після оголошення тривоги теж чули вибухи, але офіційної інформації щодо цього наразі немає.
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