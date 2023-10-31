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На Дніпропетровщині зранку лунали вибухи: що це було

Сьогодні 11:05
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У Павлограді та районі зранку чули вибухи.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зранку лунали вибухи: що це було

Зранку 31 жовтня павлоградці чули звуки вибухів. Як запевнили у міськраді Павлограда, це були контрольовані планові промислові вибухи. Тож не варто хвилюватися.

Шановні павлоградці!
Просимо зберігати спокій. У деяких районах міста може бути чутно гучні звуки. 
З 08:54 проводяться промислові роботи, – йдеться у повідомленні. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зранку лунали вибухи: що це було

upd: О 11:10 у Кривому Розі після оголошення тривоги теж чули вибухи, але офіційної інформації щодо цього наразі немає. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зранку лунали вибухи: що це булоУкраїнська

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