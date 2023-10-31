На Днепропетровщине с утра звучали взрывы: что это было

С утра 31 октября павлоградцы слышали звуки взрывов. Как уверили в горсовете Павлограда, это были контролируемые плановые промышленные взрывы. Так что не стоит волноваться.
Уважаемые павлоградцы!
Просим сохранять спокойствие. В некоторых районах города могут быть слышны громкие звуки.
С 08:54 проводятся промышленные работы, говорится в сообщении.
upd: В 11:10 в Кривом Роге после объявления тревоги тоже слышали взрывы, но официальной информации по этому поводу пока нет.
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