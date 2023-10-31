У Дніпрі в листопаді не буде газу: адреси

У Дніпрі в листопаді подекуди відключатимуть газ.

Про це йдеться у повідомленні Дніпровської філії “Газмережі” на Facebook.

У листопаді в Дніпрі проводитимуть ремонтні роботи на системі газопостачання. Через це частина споживачів тимчасово залишиться без газу.

Так, газу не буде з 1 по 2 листопада за адресою вулиця Олександра Галича, 2д, 2к та 19 б. Також відключатимуть блакитне паливо 7 листопада за адресою вулиця Орловська, 24 та 24а.

Газовики просять надати доступ до газифікованих приміщень під час ремонтних робіт. Блакитне паливо повернуть як тільки завершаться ремонтні роботи.

У “Газмережах” нагадали, що ремонтні роботи проводять за кошти, які споживачі сплачують за розподіл разу, тож дніпрян закликають вчасно сплачувати комунальні платежі.

Сплачувати за послуги з розподілу блакитного палива побутові клієнти Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» мають щомісяця до 20 числа за наступними реквізитами:

ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» код ЄДРПОУ 45087207 п/р UA463054820000026037301034216 в АТ «Ощадбанк»

У призначенні платежу слід обов’язково вказати ПІБ платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння. Особові рахунки клієнтів Дніпровської філії “Газмережі” залишаються незмінними. Вони десятизначні та починаються на 0310.

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