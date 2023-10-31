В Днепре возле «Мост-сити» внезапно умер мужчина: что говорят в полиции

Сегодня, 31 октября, возле ТРК «Мост-сити» внезапно умер мужчина.
Как сообщают очевидцы, прохожий просто упал посреди улицы и умер.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что, предварительно, на теле мужчины не было телесных повреждений, причину его смерти будут устанавливать судмедэксперты.
Напомним, ранее мы писали, что под Днепром из реки достали утопленника: был в 2 метрах от берега.
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