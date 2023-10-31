Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре возле «Мост-сити» внезапно умер мужчина: что говорят в полиции

Сегодня 14:25
просмотров

Причину смерти устанавливают.

Новости Днепра про В Днепре возле

Сегодня, 31 октября, возле ТРК «Мост-сити» внезапно умер мужчина.

Как сообщают очевидцы, прохожий просто упал посреди улицы и умер.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что, предварительно, на теле мужчины не было телесных повреждений, причину его смерти будут устанавливать судмедэксперты.

Напомним, ранее мы писали, что под Днепром из реки достали утопленника: был в 2 метрах от берега.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре возле Українська Новости Днепра про В Днепре возле Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 17:15
Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)

Хеллоуин ежегодно отмечается в ночь 31 октября. Ранее это был…

Государство национализировало у Коломойского аэропорт в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 16:07
Государство национализировало у Коломойского аэропорт в Днепре

Аэропорт в Днепре заберут у бизнесмена Игоря Коломойского.

В Днепре задержали директора кладбища: продавал места для захоронений за 40 тыс. грн
Новости Днепра
Сегодня 16:01
В Днепре задержали директора кладбища: продавал места для захоронений за 40 тыс. грн

В Днепре задержали директора кладбища за продажу мест для захоронений.

С печкой и трубой: по Днепру катается старенький микроавтобус, где торгуют шаурмой
Новости Днепра
Сегодня 15:03
С печкой и трубой: по Днепру катается старенький микроавтобус, где торгуют шаурмой

По Днепру катается микроавтобус с шаурмой.

Последние новости

Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)
Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)

Хеллоуин ежегодно отмечается в ночь 31 октября. Ранее это был праздник древних кельтов и означал он сбор урожая. Также в этот день чтили память предков. Согласно легендам, в это время на землю возвращались души умерших и разная нечисть, а жившие…

Сегодня 17:15
3
просмотров
Государство национализировало у Коломойского аэропорт в Днепре
Государство национализировало у Коломойского аэропорт в Днепре

Аэропорт в Днепре заберут у бизнесмена Игоря Коломойского.

Сегодня 16:07
2
просмотров
В Днепре задержали директора кладбища: продавал места для захоронений за 40 тыс. грн
В Днепре задержали директора кладбища: продавал места для захоронений за 40 тыс. грн

В Днепре задержали директора кладбища за продажу мест для захоронений.

Сегодня 16:01
4
просмотров
С печкой и трубой: по Днепру катается старенький микроавтобус, где торгуют шаурмой
С печкой и трубой: по Днепру катается старенький микроавтобус, где торгуют шаурмой

По Днепру катается микроавтобус с шаурмой.

Сегодня 15:03
1
просмотров
В двух крупных городах Днепропетровщины определились, когда начнут отопительный сезон
В двух крупных городах Днепропетровщины определились, когда начнут отопительный сезон

В Каменском и Желтых Водах объявили о старте отопительного сезона.

Сегодня 14:05
4
просмотров
Какие нововведения ожидают жителей Днепра с 1 ноября: деньги на жилье, выплаты для ВПЛ и надбавка к пенсии
Какие нововведения ожидают жителей Днепра с 1 ноября: деньги на жилье, выплаты для ВПЛ и надбавка к пенсии

С 1 ноября жителей Днепра и Украины ждет ряд изменений. Коснуться они внутренне перемещенных лиц, тех, чье жилье пострадало от российской агрессии и военного положения в стране.

Сегодня 13:53
4
просмотров
Под Днепром из реки достали утопленника: был в 2 метрах от берега
Под Днепром из реки достали утопленника: был в 2 метрах от берега

Все обстоятельства смерти мужчины будут выяснять правоохранители.

Сегодня 13:19
4
просмотров
В Днепропетровской области штабист воинской части незаконно насчитал себе 3,5 млн «боевых»
В Днепропетровской области штабист воинской части незаконно насчитал себе 3,5 млн «боевых»

Чиновник воинской части на Днепропетровщине присвоил себе несколько миллионов "боевых".

Сегодня 13:10
5
просмотров
В Кривом Роге мама хотела продать свою 3-летнюю дочь извращенцу из РФ: новые детали громкого дела
В Кривом Роге мама хотела продать свою 3-летнюю дочь извращенцу из РФ: новые детали громкого дела

Выяснились новые подробности по делу родителей, которые развращали свою маленькую дочь.

Сегодня 12:25
5
просмотров
В Днепре на Старомостовой площади в трамвае умер мужчина: комментарий полиции
В Днепре на Старомостовой площади в трамвае умер мужчина: комментарий полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого события в полицию.

Сегодня 12:12
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх