Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

Утром они ударили по Никополю дроном-камикадзе.

К сожалению, погибла 59-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали – это женщины 26, 52 и 62 лет, а также – 73-летний мужчина.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, в городе повреждено частное предприятие.

Вся информация пока уточняется.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!

Обновлено: по данным Днепропетровской областной прокуратуры, количество пострадавших выросло до шести. В городе повреждены жилые дома, частное предприятие, аптека, магазины.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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