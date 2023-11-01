Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые

Утром они ударили по Никополю дроном-камикадзе.
К сожалению, погибла 59-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали – это женщины 26, 52 и 62 лет, а также – 73-летний мужчина.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, в городе повреждено частное предприятие.
Вся информация пока уточняется.
Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!
Обновлено: по данным Днепропетровской областной прокуратуры, количество пострадавших выросло до шести. В городе повреждены жилые дома, частное предприятие, аптека, магазины.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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