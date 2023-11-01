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Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые

Сегодня 09:58
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Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

Новости Днепра про Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые

Утром они ударили по Никополю дроном-камикадзе.

К сожалению, погибла 59-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали – это женщины 26, 52 и 62 лет, а также – 73-летний мужчина.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, в городе повреждено частное предприятие.

Вся информация пока уточняется.

Новости Днепра про Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!

Обновлено: по данным Днепропетровской областной прокуратуры, количество пострадавших выросло до шести. В городе повреждены жилые дома, частное предприятие, аптека, магазины.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Новости Днепра про Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые

Новости Днепра про Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые

Новости Днепра про Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые

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Новости Днепра про Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненыеУкраїнська Новости Днепра про Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненыеРусский

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