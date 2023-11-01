Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі майже на місяць хочуть перекрити вулицю Алли Горської

Сьогодні 09:25
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі майже на місяць хочуть перекрити вулицю Алли Горської

У Дніпрі планують перекрити рух транспорту на вулиці Алли Горської (раніше – Наримська). Там мають відремонтувати дорожнє покриття.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

Зазначається, що перекрити мають вулицю Горської на ділянці від вулиці Національної Гвардії (колишня Уральська) до вулиці Професора Герасюти (колишня Каверіна). Роботи будуть тривати з 9 листопада до 1 грудня 2023 року.

У департаменті благоустрою та інфраструктури міськради на цей період мають розробити та погодити з поліцією схему об’їзду. Крім того, навколо дороги мають встановити огорожу з сигнальним освітленням та тимчасові дорожні знаки.

Новости Днепра про У Дніпрі майже на місяць хочуть перекрити вулицю Алли Горської

Зазначимо, мер Дніпра ще не підписав розпорядження, тож воно поки не набрало чинності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі популярний трамвай завершуватиме роботу раніше.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі майже на місяць хочуть перекрити вулицю Алли ГорськоїУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Росіяни вгатили по Нікополю дроном-камікадзе: є загибла та поранені
Новини Дніпра
Сьогодні 09:58
Росіяни вгатили по Нікополю дроном-камікадзе: є загибла та поранені

Окупанти знову атакували Дніпропетровщину.

У Дніпрі з будівлі господарського суду евакуйовували людей: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
У Дніпрі з будівлі господарського суду евакуйовували людей: що сталося

З будівлі суду вивели 200 чоловік.

У кишені була передсмертна записка: на Дніпропетровщині 85-річний чоловік загинув під колесами потяга
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
У кишені була передсмертна записка: на Дніпропетровщині 85-річний чоловік загинув під колесами потяга

Трагедія сталася у понеділок, 30 жовтня, на станції "Верхівцеве —…

Заряджайте все: сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла (АДРЕСИ)
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
Заряджайте все: сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла (АДРЕСИ)

Час вказано орієнтовний!

Наверх