У Дніпрі майже на місяць хочуть перекрити вулицю Алли Горської

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У Дніпрі планують перекрити рух транспорту на вулиці Алли Горської (раніше – Наримська). Там мають відремонтувати дорожнє покриття.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

Зазначається, що перекрити мають вулицю Горської на ділянці від вулиці Національної Гвардії (колишня Уральська) до вулиці Професора Герасюти (колишня Каверіна). Роботи будуть тривати з 9 листопада до 1 грудня 2023 року.

У департаменті благоустрою та інфраструктури міськради на цей період мають розробити та погодити з поліцією схему об’їзду. Крім того, навколо дороги мають встановити огорожу з сигнальним освітленням та тимчасові дорожні знаки.

Зазначимо, мер Дніпра ще не підписав розпорядження, тож воно поки не набрало чинності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі популярний трамвай завершуватиме роботу раніше.

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