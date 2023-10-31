У Дніпрі популярний трамвай завершуватиме роботу раніше

Трамвай у Дніпрі завершить роботу раніше.

Мова йде про трамвай №12, який прямує від площі Старомостової та до заводу Металовиробів.

За інформацією департаменту транспорту ДМР, у середу, 1 листопада трамваї №12 закінчать свою роботу раніше. Останні відправлення з кінцевих зупинок:

– від пл. Старомостова о 19:41;

– від заводу Металовиробів о 20:35.

Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії по вул. Вартових Неба.

Зверніть увагу та плануйте свій маршрут завчасно.

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