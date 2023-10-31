У Дніпрі популярний трамвай завершуватиме роботу раніше

Мова йде про трамвай №12, який прямує від площі Старомостової та до заводу Металовиробів.
За інформацією департаменту транспорту ДМР, у середу, 1 листопада трамваї №12 закінчать свою роботу раніше. Останні відправлення з кінцевих зупинок:
– від пл. Старомостова о 19:41;
– від заводу Металовиробів о 20:35.
Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії по вул. Вартових Неба.
Зверніть увагу та плануйте свій маршрут завчасно.
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