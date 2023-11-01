В Днепре на проспекте Гагарина водитель Tesla сбил человека

На месте ДТП работают следователи.

Сегодня, 1 ноября, в Днепре на проспекте Гагарина произошла авария – там водитель автомобиля Tesla сбил человека на пешеходном переходе.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия. В настоящее время на месте ДТП работают следователи. Тяжесть травм, полученных потерпевшим, пока не известна.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Слобожанском проспекте фура и легковушка не поделили дорогу.

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