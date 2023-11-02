В реке Днепр утонул 16-летний парень: в его байдарку попала молния

Трагедия произошла вчера, 1 ноября, на реке Днепр в городе Горишние Плавни Полтавской области.

Во время тренировки по гребле в байдарку 16-летнего парня попала молния. Лодка перевернулась, а подросток исчез в воде.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Полицейские, спасатели, муниципальная варта и неравнодушные граждане немедленно начали искать юношу.

Примерно через 4 часа несовершеннолетнего нашли и подняли на берег. К сожалению, спасти ему жизнь не удалось.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге в водоеме утонула женщина.

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