В реке Днепр утонул 16-летний парень: в его байдарку попала молния

Во время тренировки по гребле в байдарку 16-летнего парня попала молния. Лодка перевернулась, а подросток исчез в воде.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Полицейские, спасатели, муниципальная варта и неравнодушные граждане немедленно начали искать юношу.
Примерно через 4 часа несовершеннолетнего нашли и подняли на берег. К сожалению, спасти ему жизнь не удалось.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге в водоеме утонула женщина.
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