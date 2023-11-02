Новая российская зенитная ракета С-400 долетает до Днепра, — Залужный

В своем интервью изданию The Economist Валерий Залужный рассказал об угрозах, ожидающих Украину из-за медленных поставок оружия западными партнерами. В частности, генерал отмечает, что F-16, которые военные получат в 2024 году, будут менее полезны.
Испуганная наличием самолетов F-16 у украинцев Россия улучшила свою ПВО. Например, некоторые модернизированные ракеты экспериментальных комплексов С-400 долетают до Днепра и даже могут перелететь дальше.
Залужный отметил, что из-за сдерживания поставок ракет и танков, партнеры Украины частично сыграли на руку России, успевшей укрепить свою оборону. Поэтому западная техника не показала ожидаемых результатов.
Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они появились только в этом году, — заметил генерал.
По мнению Залужного, так же самолеты F-16, которые должны появиться в следующем году, могут стать менее полезными из-за того, что у россиян было время подготовиться.
Заметим, что ранее в своих сводках Воздушные силы отмечали, что в сторону Днепра и окрестностей города запускали ракеты С-400. Ранее россияне модернизировали свои С-300 и запускали ракеты по наземным целям. То же самое они провернули и с С-400, которые пробовали пускать в сторону украинских городов.
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