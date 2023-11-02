Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре разоблачили ячейку псевдорелигиозной секты АллатРа, призвавшей бомбить Украину

В Днепре разоблачили ячейку псевдорелигиозной секты АллатРа, призвавшей бомбить Украину

Сегодня 13:32
просмотров

Псевдорелигиозная секта АллатРа, которая продвигала антиукраинские месседжи, имела центр в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре разоблачили ячейку псевдорелигиозной секты АллатРа, призвавшей бомбить Украину

Служба безопасности Украины и Национальная полиция нейтрализовала международную преступную организацию АллатРа.

Это псевдорелигиозная секта, проповедовавшая искривленную версию «миссионерства», а также выраженные антиукраинские взгляды. Еще до войны организаторы и участники группировки продвигали нарративы, действовавшие в пользу спецслужб РФ, а именно призывали к созданию «союза славянских народов». По мнению сектантов, возглавить его должен был российский президент.

Всего в Украине действовали 20 очагов секты. АллатРа имела свои представительства в ряде областных центров. В частности, и в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре разоблачили ячейку псевдорелигиозной секты АллатРа, призвавшей бомбить Украину

АллатРа создала сеть собственных медиа и интернет-ресурсов, телеграм-каналов и страниц в соцсети «ТикТок», а также ютуб-канал, где собралось более полумиллиона фолловеров.

После начала вооруженной агрессии в 2022 году через свой «медиа-холдинг» сектанты публиковали пропагандистские «сообщения» и видео, продвигая прокремлевские нарративы через идеи так называемого «благотворительного общества».

Новости Днепра про В Днепре разоблачили ячейку псевдорелигиозной секты АллатРа, призвавшей бомбить Украину

Среди прочего – они агитировали за то, чтобы российские оккупанты осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре украинских городов.

Лидеры группировки сбежали за границу весной 2022 года в одной из стран Европы, откуда продолжили свою деятельность. Пророссийская секта создала собственные «филиалы» на территории России, Беларуси и еще нескольких стран Европы, Центральной Азии и США.

Новости Днепра про В Днепре разоблачили ячейку псевдорелигиозной секты АллатРа, призвавшей бомбить Украину

Во время обысков в «ячейках» секты и в помещениях фигурантов в Киевской области, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Сумской и Харьковской областях обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны, литература, документы и другие доказательства незаконной деятельности.

Новости Днепра про В Днепре разоблачили ячейку псевдорелигиозной секты АллатРа, призвавшей бомбить Украину

Верхушку АллантРы подозревают:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ст. 436-1 (пропаганда коммунистического тоталитарного режима);
  • ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование по установлению всех участников преступной организации и привлечению их к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре разоблачили ячейку псевдорелигиозной секты АллатРа, призвавшей бомбить УкраинуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре разоблачили ячейку псевдорелигиозной секты АллатРа, призвавшей бомбить УкраинуРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре в ноябре буйно цветут розы: такого еще не было (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:30
В Днепре в ноябре буйно цветут розы: такого еще не было (ФОТО)

В Днепре в парке Глобы цветут розы.

В Днепре девочка вместе с подругами ночью двинулась пешком в Никополь, потому что ее оскорбляла бабушка
Новости Днепра
Сегодня 12:50
В Днепре девочка вместе с подругами ночью двинулась пешком в Никополь, потому что ее оскорбляла бабушка

В Днепре патрульные заметили школьниц, которые ночью бродили в центре…

Загадочная история дома со львами в центре Днепра: масонские обряды и комната с подземным ходом (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:33
Загадочная история дома со львами в центре Днепра: масонские обряды и комната с подземным ходом (ФОТО)

В Днепре сохранилось не так много старинных домов, построенных более…

Новая российская зенитная ракета С-400 долетает до Днепра, — Залужный
Новости Днепра
Сегодня 12:09
Новая российская зенитная ракета С-400 долетает до Днепра, — Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что некоторые модернизированные российские зенитные…

Последние новости

В Днепре в ноябре буйно цветут розы: такого еще не было (ФОТО)
В Днепре в ноябре буйно цветут розы: такого еще не было (ФОТО)

В Днепре в парке Глобы цветут розы.

Сегодня 14:30
2
просмотров
В Днепре девочка вместе с подругами ночью двинулась пешком в Никополь, потому что ее оскорбляла бабушка
В Днепре девочка вместе с подругами ночью двинулась пешком в Никополь, потому что ее оскорбляла бабушка

В Днепре патрульные заметили школьниц, которые ночью бродили в центре города.

Сегодня 12:50
4
просмотров
Загадочная история дома со львами в центре Днепра: масонские обряды и комната с подземным ходом (ФОТО)
Загадочная история дома со львами в центре Днепра: масонские обряды и комната с подземным ходом (ФОТО)

В Днепре сохранилось не так много старинных домов, построенных более 100 лет назад. Еще меньше тех зданий, что выполнены в «екатеринославском кирпичном стиле» и при этом их фасад украшают львиные головы. Одно из таких зданий находится на улице Литейной.

Сегодня 12:33
7
просмотров
Новая российская зенитная ракета С-400 долетает до Днепра, — Залужный
Новая российская зенитная ракета С-400 долетает до Днепра, — Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что некоторые модернизированные российские зенитные ракеты могут доставать дальше города Днепра.

Сегодня 12:09
6
просмотров
Жительница Днепра на Хмельнитчине «развела» пенсионерку на 4 тысячи долларов
Жительница Днепра на Хмельнитчине «развела» пенсионерку на 4 тысячи долларов

В Хмельницком жительница Днепра обманула бабушку.

Сегодня 11:15
5
просмотров
На Днепропетровщине отрезали свет семье переселенцев, где живет две пожилые бабушки
На Днепропетровщине отрезали свет семье переселенцев, где живет две пожилые бабушки

В Днепропетровщине семье переселенцев отрезали свет.

Сегодня 10:29
4
просмотров
В реке Днепр утонул 16-летний парень: в его байдарку попала молния
В реке Днепр утонул 16-летний парень: в его байдарку попала молния

Трагедия произошла вчера, 1 ноября, на реке Днепр в городе Горишние Плавни Полтавской области.

Сегодня 10:15
5
просмотров
На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы
На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Без паники!

Сегодня 10:00
5
просмотров
В Украине в ближайшее время могут продлить военное положение и мобилизацию: на сколько
В Украине в ближайшее время могут продлить военное положение и мобилизацию: на сколько

Скорее всего, продолжение будет с 15 ноября 2023 года по середину февраля 2024-го. То есть снова на 90 дней.

Сегодня 09:20
4
просмотров
На Днепропетровщине мужчина «заработал» более 20 тыс. грн на несуществующих дровах
На Днепропетровщине мужчина «заработал» более 20 тыс. грн на несуществующих дровах

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.

Сегодня 09:00
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх