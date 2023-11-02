В Днепре разоблачили ячейку псевдорелигиозной секты АллатРа, призвавшей бомбить Украину

Псевдорелигиозная секта АллатРа, которая продвигала антиукраинские месседжи, имела центр в Днепре.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция нейтрализовала международную преступную организацию АллатРа.

Это псевдорелигиозная секта, проповедовавшая искривленную версию «миссионерства», а также выраженные антиукраинские взгляды. Еще до войны организаторы и участники группировки продвигали нарративы, действовавшие в пользу спецслужб РФ, а именно призывали к созданию «союза славянских народов». По мнению сектантов, возглавить его должен был российский президент.

Всего в Украине действовали 20 очагов секты. АллатРа имела свои представительства в ряде областных центров. В частности, и в Днепре.

АллатРа создала сеть собственных медиа и интернет-ресурсов, телеграм-каналов и страниц в соцсети «ТикТок», а также ютуб-канал, где собралось более полумиллиона фолловеров.

После начала вооруженной агрессии в 2022 году через свой «медиа-холдинг» сектанты публиковали пропагандистские «сообщения» и видео, продвигая прокремлевские нарративы через идеи так называемого «благотворительного общества».

Среди прочего – они агитировали за то, чтобы российские оккупанты осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре украинских городов.

Лидеры группировки сбежали за границу весной 2022 года в одной из стран Европы, откуда продолжили свою деятельность. Пророссийская секта создала собственные «филиалы» на территории России, Беларуси и еще нескольких стран Европы, Центральной Азии и США.

Во время обысков в «ячейках» секты и в помещениях фигурантов в Киевской области, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Сумской и Харьковской областях обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны, литература, документы и другие доказательства незаконной деятельности.

Верхушку АллантРы подозревают:

ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ст. 436-1 (пропаганда коммунистического тоталитарного режима);

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование по установлению всех участников преступной организации и привлечению их к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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