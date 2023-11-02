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У Дніпрі тимчасово перекриють залізничний переїзд: коли та навіщо

Сьогодні 16:04
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Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово перекриють залізничний переїзд: коли та навіщо

У Дніпрі планують тимчасово перекрити рух транспорту через залізничний переїзд 201 км станції Нижньодніпровськ – Вузол на узвозі Самарському.

Там будуть замінювати настил.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови.

Зазначається, що роботи буде проводити Структурний підрозділ «Нижньодніпровська дистанція колії» 10 листопада з 8:00 до 20:00.

На цей час мають розробити та погодити з поліцією тимчасову схему руху транспорту. Також по периметру зони виконання робіт мають встановити огорожу, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення.

Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово перекриють залізничний переїзд: коли та навіщо

Зазначимо, мер Дніпра ще не підписав розпорядження, тож воно поки не набрало чинності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі майже на місяць хочуть перекрити вулицю Алли Горської.

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Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово перекриють залізничний переїзд: коли та навіщоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово перекриють залізничний переїзд: коли та навіщоРусский

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