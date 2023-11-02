У Дніпрі тимчасово перекриють залізничний переїзд: коли та навіщо

У Дніпрі планують тимчасово перекрити рух транспорту через залізничний переїзд 201 км станції Нижньодніпровськ – Вузол на узвозі Самарському.
Там будуть замінювати настил.
Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови.
Зазначається, що роботи буде проводити Структурний підрозділ «Нижньодніпровська дистанція колії» 10 листопада з 8:00 до 20:00.
На цей час мають розробити та погодити з поліцією тимчасову схему руху транспорту. Також по периметру зони виконання робіт мають встановити огорожу, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення.
Зазначимо, мер Дніпра ще не підписав розпорядження, тож воно поки не набрало чинності.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі майже на місяць хочуть перекрити вулицю Алли Горської.
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