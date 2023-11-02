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На Дніпропетровщині невідомі “зішкрябують” кору з дерев: навіщо

Сьогодні 13:59
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Таку "оказію" помітили мешканці Новомосковського району.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині невідомі

У Новомосковському районі невідомі “зішкрябують” кору з дерев.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

Місцеві припускають, що кору здерли для декору клумб. Також є версія, що дерева пошкодили, щоб потім їх спиляти.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині невідомі

Новости Днепра про На Дніпропетровщині невідомі

Зазначимо, якщо здерти кору з дерева, то з часом воно почне всихати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сквер Янгеля у Дніпрі атакують “художники-невдахи”.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині невідомі Українська

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