На Дніпропетровщині невідомі “зішкрябують” кору з дерев: навіщо

У Новомосковському районі невідомі “зішкрябують” кору з дерев.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
Місцеві припускають, що кору здерли для декору клумб. Також є версія, що дерева пошкодили, щоб потім їх спиляти.
Зазначимо, якщо здерти кору з дерева, то з часом воно почне всихати.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сквер Янгеля у Дніпрі атакують “художники-невдахи”.
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