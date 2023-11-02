На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи

Сьогодні, 2 листопада, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі пролунають вибухи.
Але підстав для паніки немає – вони виробничі.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Так,о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони), а о 15:00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).
Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.
Але у жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги!
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі прогримить масовий вибух.
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