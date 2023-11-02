На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи

Без паніки!

Сьогодні, 2 листопада, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі пролунають вибухи.

Але підстав для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Так,о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони), а о 15:00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але у жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі прогримить масовий вибух.

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