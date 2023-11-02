На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Без паники!

Сегодня, 2 ноября, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге прогремят взрывы.

Но причин для паники нет – они производственные.

Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.

Так, в 14:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы), а в 15:00 – в карьере «Глеюватский» ЧАО «ЦГОК» (Покровский район).

Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но ни в коем случае не игнорируйте воздушные тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре прогремит массовый взрыв.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: