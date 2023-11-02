На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Сегодня, 2 ноября, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге прогремят взрывы.
Но причин для паники нет – они производственные.
Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.
Так, в 14:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы), а в 15:00 – в карьере «Глеюватский» ЧАО «ЦГОК» (Покровский район).
Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
Но ни в коем случае не игнорируйте воздушные тревоги!
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре прогремит массовый взрыв.
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