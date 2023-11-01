У Дніпрі прогримить масовий вибух

Гучні бахи знову чутимуть мешканці Самарського району.

У четвер, 2 листопада, дніпряни можуть почути звуки вибухів. Гучніше всього буде у Самарському районі Дніпра, адже на Рибальському кар’єрі знову проведуть промислові роботи.

Про це попередило управління ЖКГ Лівобережної адміністрації.

Люди, які мешкають неподалік від кар’єру, а також решта містян, можуть почути гучний бах з 10 до 18 години. Зберігайте спокій, усе йде по плану, а на підприємстві обіцяють дотриматися всіх умов.

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