В Днепре прогремит массовый взрыв

В четверг, 2 ноября, днепряне могут услышать звуки взрывов. Громче всего будет в Самарском районе Днепра, ведь на Рыболовном карьере снова проведут промышленные работы.
Об этом предупредило управление ЖКХ Левобережной администрации.
Люди, проживающие неподалеку от карьера, а также остальные горожане, могут услышать громкий бах с 10 до 18 часов. Сохраняйте спокойствие, все идет по плану, а на предприятии обещают соблюсти все условия.
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