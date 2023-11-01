Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре прогремит массовый взрыв

Сегодня 18:40
просмотров

Громкие бахи снова будут слышать жители Самарского района.

Новости Днепра про В Днепре прогремит массовый взрыв

В четверг, 2 ноября, днепряне могут услышать звуки взрывов. Громче всего будет в Самарском районе Днепра, ведь на Рыболовном карьере снова проведут промышленные работы.

Об этом предупредило управление ЖКХ Левобережной администрации.

Люди, проживающие неподалеку от карьера, а также остальные горожане, могут услышать громкий бах с 10 до 18 часов. Сохраняйте спокойствие, все идет по плану, а на предприятии обещают соблюсти все условия.

Новости Днепра про В Днепре прогремит массовый взрыв

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре прогремит массовый взрывУкраїнська Новости Днепра про В Днепре прогремит массовый взрывРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре почти на месяц перекроют улицу вблизи Рабочей: причина и карта
Новости Днепра
Сегодня 17:52
В Днепре почти на месяц перекроют улицу вблизи Рабочей: причина и карта

Обратите внимание.

Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно и что для этого нужно
Новости Днепра
Сегодня 17:46
Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно и что для этого нужно

В Украине ряд анализов можно сделать бесплатно. Такие лабораторные исследования…

В Днепре 7 площадок для парковки снова стали бесплатными: какие именно
Новости Днепра
Сегодня 17:38
В Днепре 7 площадок для парковки снова стали бесплатными: какие именно

Паркоматы на этих площадках не будут работать.

Где в Днепре растет целебное и райское адамовое яблоко (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 16:43
Где в Днепре растет целебное и райское адамовое яблоко (ФОТО)

В Днепре растет райское тропическое дерево.

Последние новости

В Днепре почти на месяц перекроют улицу вблизи Рабочей: причина и карта
В Днепре почти на месяц перекроют улицу вблизи Рабочей: причина и карта

Обратите внимание.

Сегодня 17:52
5
просмотров
Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно и что для этого нужно
Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно и что для этого нужно

В Украине ряд анализов можно сделать бесплатно. Такие лабораторные исследования предусмотрены пакетами Программы медицинских гарантий, согласно которым Национальная служба здоровья Украины выплачивает больницам средства за предоставленные услуги.

Сегодня 17:46
5
просмотров
В Днепре 7 площадок для парковки снова стали бесплатными: какие именно
В Днепре 7 площадок для парковки снова стали бесплатными: какие именно

Паркоматы на этих площадках не будут работать.

Сегодня 17:38
6
просмотров
В Кривом Роге задержали вооруженного дилера
В Кривом Роге задержали вооруженного дилера

Житель Кривого Рога продавал патроны.

Сегодня 17:24
4
просмотров
Где в Днепре растет целебное и райское адамовое яблоко (ФОТО)
Где в Днепре растет целебное и райское адамовое яблоко (ФОТО)

В Днепре растет райское тропическое дерево.

Сегодня 16:43
4
просмотров
Бил кухонным ножом в шею: на Днепропетровщине мужчина жестоко убил односельчанку
Бил кухонным ножом в шею: на Днепропетровщине мужчина жестоко убил односельчанку

Преступление произошло 30 октября в одном из сел Марганецкой громады.

Сегодня 16:05
7
просмотров
Почему Подгородное возле Днепра так называется и что там было раньше
Почему Подгородное возле Днепра так называется и что там было раньше

Когда Екатеринослав находился на левом берегу реки, то рядом с ним находилось несколько казацких зимовников, которые позже стали слободками. Одна из таких слобод называлась Подгородной. Это название территория сохранила и до сегодняшнего дня.

Сегодня 15:58
6
просмотров
В Днепре на ж/м Западный жители заметили ковровую «ПВО»
В Днепре на ж/м Западный жители заметили ковровую «ПВО»

Такие звуки сейчас очень пугают горожан.

Сегодня 15:32
5
просмотров
Отмена заочки: что будет со студентами, которые уже учатся по этой форме
Отмена заочки: что будет со студентами, которые уже учатся по этой форме

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной объяснил, какие заканчивают обучение люди, которые учатся на заочке, если эту форму обучения отменят.

Сегодня 15:19
4
просмотров
В Кривом Роге в водоеме утонула женщина
В Кривом Роге в водоеме утонула женщина

Тело находилось в двух метрах от берега.

Сегодня 14:45
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх