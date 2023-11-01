6 кг щастя: мешканка Дніпра народила дівчинку вагою, як в піврічної дитини

У лікарні Дніпра жінка народила дівчинку-богатирку.

Мешканка Дніпра народила дитину вагою 6 кілограмів. Як розповіли лікарі одного із медзакладів міста, жінка хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет, супроводжений багатоводдям. Саме захворювання матері повпливало на те, що дівчинка з’явилася на світ з такими рекордними показниками.

В стінах нашого відділення знову сталося велике щастя – пролунав голос новонародженої дівчинки! І щастя це виявилося буквально великим – дитинка народилася 60см зростом та 6000г вагою! – зазначає лікарка Ірина.

Через хворобу жінка упродовж всієї вагітності була під пильним наглядом лікарів. Проте усе пройшло добре і на світ з’явилася здорова дівчинка.

Завдяки правильно обраній тактиці ведення пологів, вчасним та виваженим рішенням нашої команди, матуся та її дитинка вже роблять перші кроки в оновленому житті родини! Окрему увагу заслуговує тато, який надавав підтримку коханій у пологах! Побажаємо щастя молодій родині та їх маленькій великій красуні, – зазначила пані Ірина.

Зауважимо, що зазвичай середня вага немовляти становить від 3 до 4 кілограмів. Показника в 6 кілограмів діти досягають у 6-місячному віці, а іноді залишаються такими до року.

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