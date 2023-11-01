У Дніпрі переналаштували камери автофіксації швидкості: де не можна “гнати”

У Дніпрі відсьогодні, 1 листопада, діє оновлений швидкісний режим.

Відсьогодні змінено швидкісний режим (максимально допустима швидкість руху до 50 км/год) на деяких ділянках доріг Дніпра.

Зокрема, на Набережній Заводській, 64 та на вулиці Набережній Перемоги, 38 А, де змінився швидкісний режим, розташовані камери автофотофіксаціїі.

Відповідні дорожні знаки, які “підіймали” обмеження швидкості вже демонтовані, а самі камери автофотофіксації переналаштовані.

Обмеження діють також на таких ділянках:

Центральний міст

Кайдацький міст

Донецьке шосе

Запорізьке шосе

вулиця Маршала Малиновського

Нагадаємо, раніше ми уже повідомляли, що у Дніпрі змінять швидкісний режим.

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