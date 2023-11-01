Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі переналаштували камери автофіксації швидкості: де не можна “гнати”

У Дніпрі переналаштували камери автофіксації швидкості: де не можна “гнати”

Сьогодні 14:25
просмотров

У Дніпрі відсьогодні, 1 листопада, діє оновлений швидкісний режим.

Новости Днепра про У Дніпрі переналаштували камери автофіксації швидкості: де не можна

Відсьогодні змінено швидкісний режим (максимально допустима швидкість руху до 50 км/год) на деяких ділянках доріг Дніпра.

Зокрема, на Набережній Заводській, 64 та на вулиці Набережній Перемоги, 38 А, де змінився швидкісний режим, розташовані камери автофотофіксаціїі.

Відповідні дорожні знаки, які “підіймали” обмеження швидкості вже демонтовані, а самі камери автофотофіксації переналаштовані.

Обмеження діють також на таких ділянках:

  • Центральний міст
  • Кайдацький міст
  • Донецьке шосе
  • Запорізьке шосе
  • вулиця Маршала Малиновського

Нагадаємо, раніше ми уже повідомляли, що у Дніпрі змінять швидкісний режим. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі переналаштували камери автофіксації швидкості: де не можна Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі з житлового будинку падала штукатурка: що з нею зробили
Новини Дніпра
Сьогодні 13:44
У Дніпрі з житлового будинку падала штукатурка: що з нею зробили

Будинок мають поштукатурити.

Як у Дніпрі виглядають вікові будинки вже не існуючого району Камен`я (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:27
Як у Дніпрі виглядають вікові будинки вже не існуючого району Камен`я (ФОТО)

Дніпро стрімко змінюється, нові будинки змінюють старі, змінюється «обличчя» багатьох…

6 кг щастя: мешканка Дніпра народила дівчинку вагою, як в піврічної дитини
Новини Дніпра
Сьогодні 12:53
6 кг щастя: мешканка Дніпра народила дівчинку вагою, як в піврічної дитини

У лікарні Дніпра жінка народила дівчинку-богатирку.

У Дніпрі чули вибухи: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 11:52
У Дніпрі чули вибухи: що відомо

Тривога триває - будьте у безпечних місцях!

Наверх