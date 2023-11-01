Мешканець Кривого Рогу вимагав з дружини 100 тис компенсації за наклепи про нього: чим закінчилося

Чоловік подав до суду на свою дружину через наклепи про себе.

У Кривому Розі чоловік звернувся до суду, що відновити свою репутацію та стягнути з дружини 100 тисяч гривень. Про це йдеться у рішенні Довгинцівського суду Кривого Рогу.

Криворіжець стверджував, що дружина говорить про нього неправду, розпускає чутки та дискредитувала його ім’я. Як йдеться у матеріалах суду, чоловік та жінка перебувають у шлюбі, але живуть окремо та мають спільного сина.

Усе почалося у червні 2022 року, коли жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що її чоловік п’яний та не дає відпочивати сину. Правоохоронці навідалися до квартири чоловіка та перевірили ситуацію. Ювенальні поліцейські сфотографували сплячу дитину та поспілкувалися з її батьком.

У вересні з чоловіком захотів поспілкуватися дільничний, бо дружина написала на нього заяву. За словами жінки, криворіжець погрожував її життю, проте ніякі звинувачення не підтвердилися.

За словами позивача, жінка влаштовувала маніпуляції різного характеру, які поширювала у соцмережах. Криворіжець вважає, що дружина дискредитувала його ім’я правозахисника, учасника бойових дій, громадського діяча. А також зганьбила перед колегами та знайомими.

Моральну шкоду, яку завдала йому дружина, він оцінив у 100 000 гривень.

Що вирішив суд?

Судді вважають, що жінка справді порушила права чоловіка на повагу гідності, честі та недоторканності ділової репутації. Вона розповсюджувала неправдиву інформацію про те, що її партнер п’яниця, не піклується про сина, насильник та деспот, ухилянт від бойових дій та тримається її спідниці, кидається на жінку з ножем тощо.

Тепер жінка має простувати поширену неправдиву інформацію, оприлюднивши відповідний текст на своїй сторінці Facebook.

Я, ім’я, навмисне оприлюднила завідомо недостовірну та спотворену мною інформацію щодо чоловіка з метою зганьбити його чесне ім`я учасника бойових дій. Перепрошую.

Водночас прохання про відшкодування моральної шкоди суд задовільнив частково. Жінка має заплатити чоловікові 10 тисяч гривень компенсації.

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