В Днепре перенастроили камеры автофиксации скорости: где нельзя «гнать»

В Днепре с сегодняшнего дня, 1 ноября, действует обновленный скоростной режим.

С сегодняшнего дня изменен скоростной режим (максимально допустимая скорость движения до 50 км/ч) на некоторых участках дорог Днепра.

В частности, на Набережной Заводской, 64 и на улице Набережной Победы, 38 А, где изменился скоростной режим, расположены камеры автофотофиксации.

Соответствующие дорожные знаки, которые «поднимали» ограничения скорости, уже демонтированы, а сами камеры автофотофиксации перенастроены.

Ограничения действуют также на следующих участках:

Центральный мост

Кайдакский мост

Донецкое шоссе

Запорожское шоссе

улица Маршала Малиновского

Напомним, ранее мы уже сообщали, что в Днепре изменят скоростной режим.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: