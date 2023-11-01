В Днепре перенастроили камеры автофиксации скорости: где нельзя «гнать»

С сегодняшнего дня изменен скоростной режим (максимально допустимая скорость движения до 50 км/ч) на некоторых участках дорог Днепра.
В частности, на Набережной Заводской, 64 и на улице Набережной Победы, 38 А, где изменился скоростной режим, расположены камеры автофотофиксации.
Соответствующие дорожные знаки, которые «поднимали» ограничения скорости, уже демонтированы, а сами камеры автофотофиксации перенастроены.
Ограничения действуют также на следующих участках:
Напомним, ранее мы уже сообщали, что в Днепре изменят скоростной режим.
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