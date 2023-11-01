Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині збили ворожий БпЛА

Сьогодні 12:38
просмотров

Дякуємо нашим захисникам!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині збили ворожий БпЛА

Під час тривоги у Дніпропетровській області збили російський безпілотник.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Наші захисники перетворили ще один російський безпілотник на груду металу. БпЛА збили над Синельниківським районом. Дякую! – написав він.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині збили ворожий БпЛА

Оновлено: у Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що в Синельниківському районі знищено БпЛА Орлан-10.

Станом на 12:00 в Синельниківському районі Дніпропетровської області винищувачем знищено БпЛА Орлан-10, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині збили ворожий БпЛА

Будь ласка, бережіть себе та рідних, не ігноруйте повітряні тривоги!

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині збили ворожий БпЛАУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині збили ворожий БпЛАРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині ввели нові суворі заборони у нічний час
Новини Дніпра
Сьогодні 12:06
На Дніпропетровщині ввели нові суворі заборони у нічний час

У Криворізькому районі посилять контроль за дотриманням комендантської години.

У Дніпрі чули вибухи: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 11:52
У Дніпрі чули вибухи: що відомо

Тривога триває - будьте у безпечних місцях!

«В Україні готують мобілізацію підлітків від 14 років»: у мережі поширюють новий фейк
Новини Дніпра
Сьогодні 11:42
«В Україні готують мобілізацію підлітків від 14 років»: у мережі поширюють новий фейк

Перевіряйте інформацію та довіряйте тільки офіційним джерелам!

У Дніпрі на проспекті Гагаріна водій Tesla збив людину
Новини Дніпра
Сьогодні 10:32
У Дніпрі на проспекті Гагаріна водій Tesla збив людину

На місці ДТП працюють слідчі.

Наверх