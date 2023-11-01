На Дніпропетровщині збили ворожий БпЛА

Дякуємо нашим захисникам!

Під час тривоги у Дніпропетровській області збили російський безпілотник.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Наші захисники перетворили ще один російський безпілотник на груду металу. БпЛА збили над Синельниківським районом. Дякую! – написав він.

Оновлено: у Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що в Синельниківському районі знищено БпЛА Орлан-10.

Станом на 12:00 в Синельниківському районі Дніпропетровської області винищувачем знищено БпЛА Орлан-10, – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, бережіть себе та рідних, не ігноруйте повітряні тривоги!

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