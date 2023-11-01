На Дніпропетровщині ввели нові суворі заборони у нічний час

У Криворізькому районі посилять контроль за дотриманням комендантської години.

Змінювати її тривалість не будуть, а ось контролюватимуть суворіше. Про це повідомив очільник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Як зазначив посадовець, на другому році війни не всі дотримуються встановлених правил на території регіону. Деякі люди/організації та бізнеси влаштовують гучні вечірки чи інші збориська під час комендантської години.

Вважаю, що в країні, яка перебуває у стані війни, такі дії неприпустимі, – зазначив Ситниченко.

Очільник Криворізької РВА видав розпорядження, яким посилюється контроль заходів безпеки в умовах воєнного стану. Упродовж коменданської години заборонено проведення розважальних та благодійних заходів, робота закладів харчування, розважальних закладів.

Час комендантської години залишається незмінним – з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, раніше в Україні пропонували посилити відповідальність за порушення комендантської години. Депутати пропонують штрафувати громадян від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів 8500 – 17 000 грн. Бізнес можуть карати ще жорсткіше – від 3000 до 6000 мінімумів (51 000 – 102 000 грн).

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