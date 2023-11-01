В Днепропетровской области ввели новые строгие запреты в ночное время

Менять ее продолжительность не будут, а вот будут контролировать строже. Об этом сообщил глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко.
Как отметил чиновник, на втором году войны не все соблюдают установленные правила на территории региона. Некоторые люди/организации и бизнес устраивают громкие вечеринки или другие собрания во время комендантского часа.
Считаю, что в стране, которая находится в состоянии войны, такие действия недопустимы, – отметил Ситниченко.
Глава Криворожского РВА издал распоряжение, которым усиливается контроль мер безопасности в условиях военного положения. Во время комендантского часа запрещено проведение развлекательных и благотворительных мероприятий, работа заведений питания, развлекательных заведений.
Время комендантского часа остается неизменным – с 23:00 до 05:00.
Напомним, ранее в Украине предлагали усилить ответственность за нарушение комендантского часа. Депутаты предлагают штрафовать граждан от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов 8500 – 17 000 грн. Бизнес могут наказывать еще более жестко – от 3000 до 6000 минимумов (51 000 – 102 000 грн).
Читайте также:
Автор:
Муж подал в суд на свою жену из-за клеветы о…
Спасибо нашим защитникам!
Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!
Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.
Муж подал в суд на свою жену из-за клеветы о себе.
Днепр стремительно меняется, новые здания сменяют старые, меняется «лицо» многих улиц. Город развивается, меняется городской пейзаж и часть исторических районов.
В больнице Днепра женщина родила девочку-богатырку.
Спасибо нашим защитникам!
Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!
В Днепре игнорируют запрет на посещение лесов.
На месте ДТП работают следователи.
Схема действовала по всей Украине.
Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!