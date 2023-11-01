Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области ввели новые строгие запреты в ночное время

Сегодня 12:06
просмотров

В Криворожском районе усилят контроль за соблюдением комендантского часа.

Новости Днепра про В Днепропетровской области ввели новые строгие запреты в ночное время

Менять ее продолжительность не будут, а вот будут контролировать строже. Об этом сообщил глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко.

Как отметил чиновник, на втором году войны не все соблюдают установленные правила на территории региона. Некоторые люди/организации и бизнес устраивают громкие вечеринки или другие собрания во время комендантского часа.

Считаю, что в стране, которая находится в состоянии войны, такие действия недопустимы, – отметил Ситниченко.

Глава Криворожского РВА издал распоряжение, которым усиливается контроль мер безопасности в условиях военного положения. Во время комендантского часа запрещено проведение развлекательных и благотворительных мероприятий, работа заведений питания, развлекательных заведений.

Время комендантского часа остается неизменным – с 23:00 до 05:00.

Новости Днепра про В Днепропетровской области ввели новые строгие запреты в ночное время

Напомним, ранее в Украине предлагали усилить ответственность за нарушение комендантского часа. Депутаты предлагают штрафовать граждан от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов 8500 – 17 000 грн. Бизнес могут наказывать еще более жестко – от 3000 до 6000 минимумов (51 000 – 102 000 грн).

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области ввели новые строгие запреты в ночное времяУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области ввели новые строгие запреты в ночное времяРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Житель Кривого Рога требовал с жены 100 тыс. компенсации за клевету о нем: чем закончилось
Новости Днепра
Сегодня 13:31
Житель Кривого Рога требовал с жены 100 тыс. компенсации за клевету о нем: чем закончилось

Муж подал в суд на свою жену из-за клеветы о…

В Днепропетровской области сбили вражеский БпЛА
Новости Днепра
Сегодня 12:38
В Днепропетровской области сбили вражеский БпЛА

Спасибо нашим защитникам!

«В Украине готовят мобилизацию подростков от 14 лет»: в сети распространяют новый фейк
Новости Днепра
Сегодня 11:42
«В Украине готовят мобилизацию подростков от 14 лет»: в сети распространяют новый фейк

Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые
Новости Днепра
Сегодня 09:58
Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

Последние новости

Житель Кривого Рога требовал с жены 100 тыс. компенсации за клевету о нем: чем закончилось
Житель Кривого Рога требовал с жены 100 тыс. компенсации за клевету о нем: чем закончилось

Муж подал в суд на свою жену из-за клеветы о себе.

Сегодня 13:31
2
просмотров
Как в Днепре выглядят столетние дома уже не существующего района Каменья (ФОТО)
Как в Днепре выглядят столетние дома уже не существующего района Каменья (ФОТО)

Днепр стремительно меняется, новые здания сменяют старые, меняется «лицо» многих улиц. Город развивается, меняется городской пейзаж и часть исторических районов.

Сегодня 13:27
2
просмотров
6 кг счастья: жительница Днепра родила девочку весом, как у полугодовалого ребенка
6 кг счастья: жительница Днепра родила девочку весом, как у полугодовалого ребенка

В больнице Днепра женщина родила девочку-богатырку.

Сегодня 12:53
4
просмотров
В Днепропетровской области сбили вражеский БпЛА
В Днепропетровской области сбили вражеский БпЛА

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 12:38
5
просмотров
«В Украине готовят мобилизацию подростков от 14 лет»: в сети распространяют новый фейк
«В Украине готовят мобилизацию подростков от 14 лет»: в сети распространяют новый фейк

Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

Сегодня 11:42
4
просмотров
В Днепре за деньги организуют подпольные туры за грибами
В Днепре за деньги организуют подпольные туры за грибами

В Днепре игнорируют запрет на посещение лесов.

Сегодня 11:24
3
просмотров
В Днепре на проспекте Гагарина водитель Tesla сбил человека
В Днепре на проспекте Гагарина водитель Tesla сбил человека

На месте ДТП работают следователи.

Сегодня 10:32
10
просмотров
В Днепропетровской области переправляли «уклончан» за границу под видом волонтеров
В Днепропетровской области переправляли «уклончан» за границу под видом волонтеров

Схема действовала по всей Украине.

Сегодня 10:32
1
просмотров
Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые
Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

Сегодня 09:58
5
просмотров
В Днепре почти на месяц хотят перекрыть улицу Аллы Горской
В Днепре почти на месяц хотят перекрыть улицу Аллы Горской

Важная информация!

Сегодня 09:25
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх