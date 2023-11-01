В Днепропетровской области ввели новые строгие запреты в ночное время

В Криворожском районе усилят контроль за соблюдением комендантского часа.

Менять ее продолжительность не будут, а вот будут контролировать строже. Об этом сообщил глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко.

Как отметил чиновник, на втором году войны не все соблюдают установленные правила на территории региона. Некоторые люди/организации и бизнес устраивают громкие вечеринки или другие собрания во время комендантского часа.

Считаю, что в стране, которая находится в состоянии войны, такие действия недопустимы, – отметил Ситниченко.

Глава Криворожского РВА издал распоряжение, которым усиливается контроль мер безопасности в условиях военного положения. Во время комендантского часа запрещено проведение развлекательных и благотворительных мероприятий, работа заведений питания, развлекательных заведений.

Время комендантского часа остается неизменным – с 23:00 до 05:00.

Напомним, ранее в Украине предлагали усилить ответственность за нарушение комендантского часа. Депутаты предлагают штрафовать граждан от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов 8500 – 17 000 грн. Бизнес могут наказывать еще более жестко – от 3000 до 6000 минимумов (51 000 – 102 000 грн).

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