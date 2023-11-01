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У Дніпрі з житлового будинку падала штукатурка: що з нею зробили

Сьогодні 13:44
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Будинок мають поштукатурити.

Новости Днепра про У Дніпрі з житлового будинку падала штукатурка: що з нею зробили

Мешканці будинку на вулиці Магдалинівській, 7 поскаржилися в Громадську раду Дніпра на штукатурку над під’їздом, яка в будь-який момент могла впасти.

Над під’їздом висить штукатурка, яка може будь-якої миті впасти, – написала дніпрянка Лідія.

Працівники КП «Жилсервіс» прибули на місце та видалили обвітрені ділянки штукатурки, які відшарувалися. Згодом будинок мають поштукатурити.

Дуже вдячні. Реакція блискавична. Вирішилося все за три дні. Штукатурку відбили. Обіцяли поштукатурити. Ще раз дякую! – написала пізніше Лідія.

Якщо у вас виникли якісь комунальні проблеми, ви можете звернутися з ними до Штабу взаємодопомоги Громадської ради за номерами (з понеділка до п’ятниці з 9 до 17):

  • (095) 816-39-11,
  • (093) 261-32-25,
  • (063) 402-79-56,
  • (063) 681-61-82,
  • (068) 638-28-48.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Криворізькій мобільне укриття заважає водіям: що з ним зроблять.

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Новости Днепра про У Дніпрі з житлового будинку падала штукатурка: що з нею зробилиУкраїнська

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