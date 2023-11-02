У Дніпрі популярний автобус знову курсуватиме за звичним маршрутом: подробиці

У Дніпрі з 2 листопада автобус №34 курсуватиме за звичним маршрутом.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Нагадаємо, раніше ця маршрутка у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на вул. Перемоги курсувала в об’їзд через вул. Козака Мамая без проїзду зупинки «Провулок Студентський».
Усі трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути також працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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