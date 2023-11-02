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  • У Дніпрі популярний автобус знову курсуватиме за звичним маршрутом: подробиці

У Дніпрі популярний автобус знову курсуватиме за звичним маршрутом: подробиці

Сьогодні 08:15
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі популярний автобус знову курсуватиме за звичним маршрутом: подробиці

У Дніпрі з 2 листопада автобус №34 курсуватиме за звичним маршрутом.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Нагадаємо, раніше ця маршрутка у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на вул. Перемоги курсувала в об’їзд через вул. Козака Мамая без проїзду зупинки «Провулок Студентський».

Усі трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути також працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про У Дніпрі популярний автобус знову курсуватиме за звичним маршрутом: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі популярний автобус знову курсуватиме за звичним маршрутом: подробиціРусский

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